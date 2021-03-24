0
0
127
НОВОСТИ

Курс евро поднялся выше 91 рубля

09:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 0,70% и достиг 91,15 руб., свидетельствуют данные площадки на 07:46 мск. В последний раз курс евро находился выше 91 руб. 25 февраля 2021 года.

По состоянию на 07:51, евро растет до 91,0425 руб. (+0,6384%), доллар - до 76,8925 (+0,6578%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 24.03.2021
Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg
0
8
10:25 24.03.2021
Патриарх Кирилл осудил убийство Павла I
0
1
10:20 24.03.2021
Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
0
49
10:05 24.03.2021
В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек
0
93
10:00 24.03.2021
"Турецкие и российские силы" должны покинуть Ливию - Макрон
0
89
09:20 24.03.2021
В РФ обновят дизайн банкнот
0
156
09:05 24.03.2021
Партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле - экзитпол
0
180
09:00 24.03.2021
Южная Корея подтвердила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты
0
164
22:40 23.03.2021
В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов
0
539
22:00 23.03.2021
За военную операцию в Донбассе выступают более 40% украинцев - опрос
0
712

Возврат к списку