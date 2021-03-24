Курс евро поднялся выше 91 рубля

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 0,70% и достиг 91,15 руб., свидетельствуют данные площадки на 07:46 мск. В последний раз курс евро находился выше 91 руб. 25 февраля 2021 года.

По состоянию на 07:51, евро растет до 91,0425 руб. (+0,6384%), доллар - до 76,8925 (+0,6578%).