0
0
89
НОВОСТИ

"Турецкие и российские силы" должны покинуть Ливию - Макрон

10:00 24.03.2021 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник после встречи в Елисейском дворце с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи призвал к выводу из африканского государства "российских и турецких сил".

"Необходимо, чтобы иностранные силы как можно скорее покинули ливийскую территорию", - заявил Макрон, слова которого приводят французские СМИ.

"Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии", - сказал президент Франции.

По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы "все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это". Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.

Стороны ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию.

В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В последние месяцы в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

Ранее в марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 24.03.2021
Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg
0
8
10:25 24.03.2021
Патриарх Кирилл осудил убийство Павла I
0
1
10:20 24.03.2021
Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
0
49
10:05 24.03.2021
В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек
0
93
09:32 24.03.2021
Курс евро поднялся выше 91 рубля
0
127
09:20 24.03.2021
В РФ обновят дизайн банкнот
0
156
09:05 24.03.2021
Партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле - экзитпол
0
180
09:00 24.03.2021
Южная Корея подтвердила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты
0
164
22:40 23.03.2021
В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за насилие и угрозы со стороны коллекторов
0
539
22:00 23.03.2021
За военную операцию в Донбассе выступают более 40% украинцев - опрос
0
712

Возврат к списку