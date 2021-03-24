"Турецкие и российские силы" должны покинуть Ливию - Макрон
10:00 24.03.2021 Источник: Интерфакс
Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник после встречи в Елисейском дворце с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи призвал к выводу из африканского государства "российских и турецких сил".
"Необходимо, чтобы иностранные силы как можно скорее покинули ливийскую территорию", - заявил Макрон, слова которого приводят французские СМИ.
"Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии", - сказал президент Франции.
По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы "все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это". Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.
Стороны ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию.
В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В последние месяцы в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.
Ранее в марте переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.
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