В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек

10:05 Источник: Эхо Москвы

На погранпереходе из России и Грузии произошла драка дальнобойщиков, один человек погиб, передает телеканал 360. По его данным, участники драки – и не россияне, и не грузины (но кто именно, не уточняется). На место происшествия выехали грузинские следователи. Пограничное управление ФСБ не подтверждает и не опровергает информацию.

Сам переход, расположенный на Военно-Грузинской дороге, закрыт из-за угрозы схода лавин, отчего там и скопилось большое количество фур. Эхо Москвы