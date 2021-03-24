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НОВОСТИ

В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек

10:05 24.03.2021 Источник: Эхо Москвы

На погранпереходе из России и Грузии произошла драка дальнобойщиков, один человек погиб, передает телеканал 360. По его данным, участники драки – и не россияне, и не грузины (но кто именно, не уточняется). На место происшествия выехали грузинские следователи. Пограничное управление ФСБ не подтверждает и не опровергает информацию.

Сам переход, расположенный на Военно-Грузинской дороге, закрыт из-за угрозы схода лавин, отчего там и скопилось большое количество фур. Эхо Москвы

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