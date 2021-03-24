Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
10:20 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку целям и назначению выставки доктора Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" (Body Worlds) в Москве, а также провести проверку в отношении ее организаторов.
Как сообщается в среду на сайте Следственного комитета РФ, "в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих".
"Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству", - отметили в ведомстве. По данным СК, Бастрыкин также поручил провести процессуальную проверку в отношении организаторов и инициаторов выставки.
Выставка открылась в павильоне ВДНХ в Москве 12 марта. Экспозиция доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, который позволяет сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.
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