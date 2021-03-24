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НОВОСТИ

Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg

10:32 24.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Власти России планируют передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты, сообщил Bloomberg. По данным агентства, выдавать кредиты будут в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.  Коммерсантъ

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