Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg
10:32 24.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
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