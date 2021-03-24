Патриарх Кирилл осудил убийство Павла I

10:25 Источник: НГ-Online

Официальный сайт РПЦ сообщает, что 23 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по императору Павлу I, убитому в результате заговора в ночь с 11 (23) на 12 (24) марта 1801 года. Заупокойное богослужение состоялось в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. Перед началом панихиды глава РПЦ заявил: "Ровно 220 лет тому назад, в 1801 году в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, было совершено страшное злодеяние: группа заговорщиков жестоко умертвила законного главу государства императора Павла Петровича. Заговорщики связывали с умерщвлением императора Павла очень большие надежды на радикальные изменения жизни нашей страны и нашего народа по тем лекалам и образцам, которые уже сформировались в результате революционных событий XVIII века в Западной Европе, в первую очередь во Франции. Этот образ перемен был настолько вожделенным для части русской интеллигенции, что поднявшие руку на государя императора не остановились даже перед тем, чтобы умертвить ни в чем не повинного человека. Заговорщики возлагали надежды на Александра Павловича, сына законного императора, полагая, что с его приходом к власти произойдут перемены, ради которых они и совершили это преступление. Но ведь ничего не получилось! Да, император Павел был зверски умерщвлен в своем собственном доме, но надежды, которые заговорщики связывали с этим убийством, не оправдались. Александр, став императором Всероссийским и пройдя через непростой путь переосмысления всего того, что происходило в Отечестве, возглавил великую войну с французами, когда страшный враг дошел до Москвы. Не получило укоренить на русском престоле царя, который был бы способен предать национальные интересы. Почему же мы вспоминаем сегодня 220-ю годовщину этого преступления? Потому что было совершено беззаконие, страшный грех цареубийства. Все, что произошло, должно было показать и показало русским людям, насколько губительны попытки изменить течение жизни народа через преступление. В дальнейшем в нашей истории снова были такие попытки, и мы знаем, какими страшными были их последствия". Патриах также сказал, что следует задуматься о том, "чтобы течение жизни нашего народа было спокойным, мирным, чтобы оно исключало всякого рода потрясения" и о важности "свободы, в условиях которой только и возможно мирное и поступательное движение страны".

Редакция НГ-религий