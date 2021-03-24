Гигантский контейнеровоз, севший на мель, уже более суток блокирует движение в Суэцком канале

11:00 Источник: Интерфакс

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы водоизмещением 200 тыс. тонн, накануне севший на мель, уже более 25 часов блокирует движение на юге Суэцкого канала, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

В самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном море скопилось более 150 судов в ожидании открытия прохода.

Согласно публикованным в соцсетях фотографиям с места инцидента, судно стоит поперек канала, перекрыв движение в обоих направлениях. Попытки повернуть судно не удаются. Буксиры во вторник в течение нескольких часов предпринимали попытки сдвинуть его.

По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз сел на мель во вторник 07:40 по местному времени (в 08:40 мск) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключении электричества.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.