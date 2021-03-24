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В Сочи задержан ученик лицея, планировавший убийство одноклассников - ФСБ

11:05 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства. Об этом ТАСС в среду сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. 

"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", - сообщили в ЦОС.

У него дома изъято самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Кроме того, у него обнаружили средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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