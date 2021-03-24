0
0
93
НОВОСТИ

С 1 июля сотрудники МЧС смогут использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ

11:20 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России с 1 июля смогут во время проверок противопожарного состояния объектов, в том числе торговых центров, использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который вступит в силу с 1 июля 2021 года", - сказал собеседник агентства. Согласно закону, пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. Эксперты также считают, что это поможет исключить коррупционные проявления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 24.03.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже уровня 30%
0
0
12:00 24.03.2021
СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»
0
17
11:32 24.03.2021
В России выявили 8 861 заразившегося коронавирусом за сутки
0
73
11:05 24.03.2021
В Сочи задержан ученик лицея, планировавший убийство одноклассников - ФСБ
0
141
11:00 24.03.2021
Гигантский контейнеровоз, севший на мель, уже более суток блокирует движение в Суэцком канале
0
135
10:32 24.03.2021
Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg
0
149
10:25 24.03.2021
Патриарх Кирилл осудил убийство Павла I
0
156
10:20 24.03.2021
Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
0
204
10:05 24.03.2021
В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек
0
261
10:00 24.03.2021
"Турецкие и российские силы" должны покинуть Ливию - Макрон
0
232

Возврат к списку