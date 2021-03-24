СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»
12:00 24.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Следственный комитет проведет проверку после интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком». Организовать процессуальную проверку высказываний Виктора Мохова в СМИ поручил лично глава СК Александр Бастрыкин – ранее в словах Мохова об одной из своих жертв усмотрела возможную подготовку к новому преступлению депутат Оксана Пушкина.
Мохов вышел на свободу в начале марта после 17 лет в колонии, куда его отправили за похищение двух несовершеннолетних девушек. Он держал их в подвале и насиловал на протяжении 4 лет. После его интервью Собчак Союз журналистов предложил законодательно запретить интервью осужденным за тяжкие преступления. Эхо Москвы
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