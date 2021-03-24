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НОВОСТИ

Проезд в общественном транспорте детей до 16 лет предлагают сделать бесплатным

12:20 24.03.2021 Источник: Известия

В городском общественном транспорте предлагают ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет. Как выяснили «Известия», такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев. Он объясняет ее тем, что в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет.

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