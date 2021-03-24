Больше 49% женщин-предпринимателей в России готовы содержать своих мужей - опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина предпринимательниц в России готовы финансово содержать своих супругов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Модульбанка", который проведен в марте среди 35 тыс. бизнесменов по теме распределения семейного бюджета.

Среди опрошенных 23% - женщины, 77% - мужчины. Наиболее представленная возрастная группа - 36-45 лет. Среди всех респондентов 70% женщин и 82% мужчин состоят в браке.

"Больше 49% женщин-предпринимателей готовы содержать своих мужей", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС. Из этой доли 28% женщин-респондентов считают, что у мужчины "должны быть свои цели и увлечения вне дома и не важно, приносит ли он деньги в семью". И 21% женщин-предпринимательниц нормально относятся к тому, что "мужчина не работает и занимается домом и детьми".

На вопрос о том, кто в семье должен больше зарабатывать, 66% женщин ответили, что не важно, 34% - что мужчина. Ни одна из респондентов не ответила напрямую, что женщина должна зарабатывать больше. Среди мужчин 55% считают, что мужчина должен зарабатывать больше, 44% считают, что не важно. Лишь 1% опрошенных мужчин ответили, что основной вклад в бюджет должна делать женщина.

Больше половины опрошенных (59% женщин и 64% мужчин) считают, что бюджет в семье должен быть общий. С идеей о том, что деньги женщины принадлежат только ей, а все расходы покрывает мужчина, согласны 20% женщин и 25% мужчин. При этом 21% женщин голосуют за раздельный бюджет и то, чтобы поровну скидываться в семейную кассу. Только 11% мужчин поддерживают такую идею.

"Опрос был анонимным, и я думаю, это искренние ответы. Они показывают интересную картину. Женщины более открыты к равноправным отношениям, мужчины у нас пока выступают более традиционно и патриархально", - прокомментировал результаты исследования член правления "Модульбанка" Павел Семенов.