В России выявили 8 861 заразившегося коронавирусом за сутки
11:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8 861. Общее количество инфицированных достигло 4 483 471, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 355. Всего уже выздоровели 4 098 400 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 427 днем ранее, до 96 219. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,15%, следует из данных штаба.
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