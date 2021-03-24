0
0
73
НОВОСТИ

В России выявили 8 861 заразившегося коронавирусом за сутки

11:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8 861. Общее количество инфицированных достигло 4 483 471, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 355. Всего уже выздоровели 4 098 400 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 401 против 427 днем ранее, до 96 219. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,15%, следует из данных штаба.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 24.03.2021
Запасы газа в хранилищах Европы ушли ниже уровня 30%
0
0
12:00 24.03.2021
СКР проведет проверку после интервью Собчак со «скопинским маньяком»
0
17
11:20 24.03.2021
С 1 июля сотрудники МЧС смогут использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ
0
93
11:05 24.03.2021
В Сочи задержан ученик лицея, планировавший убийство одноклассников - ФСБ
0
141
11:00 24.03.2021
Гигантский контейнеровоз, севший на мель, уже более суток блокирует движение в Суэцком канале
0
135
10:32 24.03.2021
Россия предложит бизнесу высаживать деревья в обмен на углеродный кредит - Bloomberg
0
149
10:25 24.03.2021
Патриарх Кирилл осудил убийство Павла I
0
156
10:20 24.03.2021
Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
0
204
10:05 24.03.2021
В результате драки дальнобойщиков на погранпереходе между РФ и Грузией погиб человек
0
261
10:00 24.03.2021
"Турецкие и российские силы" должны покинуть Ливию - Макрон
0
232

Возврат к списку