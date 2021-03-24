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НОВОСТИ

Дума приняла закон, дающий Путину право вновь баллотироваться на пост президента РФ

13:05 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

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