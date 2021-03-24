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Росгвардия взяла под охрану семь судов в РФ с ядерными энергетическими установками

13:32 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь судов с ядерными энергетическими установками взяла под охрану Росгвардия. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся семь судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути. Вместе с этим Росгвардия стала координатором в работе по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив", - сказал он.

Также Золотов отметил, что с момента создания Росгвардии под охрану приняты три важных государственных объекта. "А перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками, пополнился более 100 объектами, среди которых Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь, международный детский центр "Артек". Повысилась антитеррористическая защищенность объектов топливно- энергетического комплекса, а благодаря профилактике в сфере оборота оружия заметно снизилось число случаев хищения оружия и количество совершенных с ним преступлений", - сказал он.

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