Госдума приняла поправки в закон о свободе совести

13:00 Источник: Интерфакс

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий аттестацию или дополнительное образование в РФ для священнослужителей, обучавшихся ранее за рубежом и впервые приступающих к совершению богослужений в России.

Закон после внесения был доработан, отметил председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"С учетом поправок закон предусматривает, что священнослужители и религиозный персонал, прошедшие обучение за рубежом и впервые приступающие к совершению богослужений, других религиозных обрядов, к миссионерской или преподавательской деятельности на территории РФ, до начала совершения богослужений, должны получить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в РФ", - сказал Гаврилов "Интерфаксу".

По его словам это можно будет сделать в духовных образовательных организациях или в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования РФ.

Они также должны будут пройти аттестацию в руководящем органе зарегистрированной на территории РФ централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности, отметил глава комитета.

Таким образом, будут освобождены от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации те священнослужители, получившие иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность, отметил Гаврилов.

Не потребуется переаттестация и священнослужителям, приезжающим в Россию для совершения разовых богослужений, лекций, если они не являются членами именно российских религиозных организаций, пояснил глава комитета.

Кроме того, как сообщил Гаврилов, поправки предусматривают, что общественным организациям и общественным движениям будет разрешено использовать в своих наименованиях указание на религиозную принадлежность на основании письменного согласования с централизованной религиозной организацией соответствующей конфессии.

В пояснительной записке говорится, что принятие поправок позволит "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию".