США придется ответить, если они будут создавать "трудные дни" в отношениях с РФ - Патрушев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать, - сказал секретарь СБ РФ. - Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить".