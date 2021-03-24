США придется ответить, если они будут создавать "трудные дни" в отношениях с РФ - Патрушев
14:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать "трудные дни" в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать, - сказал секретарь СБ РФ. - Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить".
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