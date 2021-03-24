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В Госдуме назвали Европу территорией маленьких несамостоятельных государств

14:12 24.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали Европу территорией несамостоятельных государств. Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказался о России как об опасном соседе.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета по обороне Александр Шерин отметил, что вне зависимости от таких заявлений Европа остаётся для нашего государства партнёром. Россия не может улучшить отношения с ней из-за США, считает депутат.

«Европа для России является, конечно же, партнёром. Но не добрым соседом, не по её вине. Европе не повезло. Это замечательная территория планеты Земля, которая состоит из замечательных, но маленьких и несамостоятельных государств. Маленьких относительно РФ, Китая, Индии и США. США, как раз таки, и является тем государством, которое под видом партнёра просто оккупировало территории данных государств с 1945 года и продолжало продвигаться к границам РФ. Поэтому те руководители, которые сегодня находятся на ключевых постах в европейских странах, не имеют права говорить что-то хорошее в отношении страны [России – прим. ГМ]».

По мнению Шерина, США намерены освобождать «рынки сбыта» от конкурентов.

Ранее Боррель обвинил Россию в конфронтации с Евросоюзом и заявил, что Москва всё больше удаляется от ЕС. В ответ Сергей Лавров отметил, что Евросоюз уничтожил связи с Россией.

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