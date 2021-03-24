Бывший начальник экс-полицейских, незаконно задержавших Голунова, покинул РФ - источник
15:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Западного административного округа Москвы Андрей Щиров, который проходит свидетелем по делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, покинул Россию. Об этом ТАСС сообщил источник в судебных кругах.
"Щиров не отвечает на звонки с целью вызова в суд для допроса. Предположительно, он покинул территорию РФ и находится за границей", - сказал источник.
Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.
Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.
Позднее Коновалов был переведен под домашний арест, так как признал вину и дал показания на других фигурантов дела.
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