Йозефа Блаттера вновь отстранили от любой футбольной деятельности
15:12 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) признала экс-президента организации Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке виновными в различных нарушениях кодекса этики федерации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Срок отстранения Блаттера и Вальке составляет шесть лет и восемь месяцев. Также они должны выплатить штраф в размере 1 млн швейцарских франков.
Поскольку предыдущие запреты на участие в футбольной деятельности, наложенные на Блаттера и Вальке в 2015 и 2016 годах, еще не были сняты, то новое отстранение вступит в силу после истечения срока действия предыдущего: 8 октября 2021 года в отношении Блаттера и 8 октября 2025 года - в отношении Вальке.
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