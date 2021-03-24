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США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий - Борисов

16:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США будут разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Те, которые они захотят, - разорвут. Там же (в новом санкционном списке - прим. ТАСС) ведь написано - в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке, <...> я думаю, они и предупреждать не будут, будут в одностороннем порядке это все делать", - сказал он.

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