Правительство РФ снизило цену газа для религиозных организаций

16:12 Источник: Интерфакс

Религиозные организации отнесены к категории потребителей газа "население" - это позволит таким потребителям платить за голубое топливо на 20% меньше.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 марта подписал постановление о внесении изменений в "Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ". Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь к категории "население" помимо собственников и нанимателей жилья, коммунальных и управляющих компаний, а также садоводческих товариществ причисляются "религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества назначения религиозного назначения".

Итоговый документ содержит детальный перечень объектов религиозных организаций, подпадающих под новую ценовую категорию. В проекте постановления список был намного меньше: "объекты, специально предназначенные для богослужения, молитвенных и религиозных собраний".

Документ "подготовлен министерством энергетики РФ в связи с поручением правительства РФ от 12.02.2020 № ЮБ-П9-837 на основании обращения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла от 05.11.2019 № 01/6250".