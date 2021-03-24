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НОВОСТИ

США и ФРГ не урегулировали разногласия по "Северному потоку - 2" - госсекретарь

17:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разногласия США и Германии по "Северному потоку - 2" сохранились после встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, но они не помешают их сотрудничеству. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Германия - один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по "Северному потоку - 2", но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", - заявил он.

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