Задержан руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах
17:12 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, где погибла девочка, задержан, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.
"Руководитель туристической группы задержан", - сказали ТАСС в следственном управлении.
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