0
0
158
НОВОСТИ

В Баренцевом море будут проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"

18:30 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота в среду.

"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням", - говорится в сообщении.

После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования - Североморск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

19:30 24.03.2021
Экс-премьеру Украины предъявлено обвинение в госизмене
0
42
19:00 24.03.2021
Блинкен дал позитивную оценку встречи по Афганистану в Москве
0
77
18:45 24.03.2021
Глава Госдепа США: Мы можем надеяться, что отношения с Россией будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми
0
141
18:40 24.03.2021
Адвокаты не смогли попасть на свидание с Навальным в колонии ИК-2
0
155
18:24 24.03.2021
Зеленский своим указом запустил стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма
0
188
17:40 24.03.2021
Заксобрание Ленобласти предоставило городу Гатчина статус столицы региона
0
170
17:12 24.03.2021
Задержан руководитель туристической группы, попавшей под снежный завал в Хибинах
0
201
17:00 24.03.2021
США и ФРГ не урегулировали разногласия по "Северному потоку - 2" - госсекретарь
0
267
16:32 24.03.2021
Первый российский электросамолет покажут на МАКС-2021 - вице-премьер Борисов
0
239
16:12 24.03.2021
Правительство РФ снизило цену газа для религиозных организаций
0
248

Возврат к списку