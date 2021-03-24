В Баренцевом море будут проведены испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
18:30 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, вышел в Баренцево море для испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота в среду.
"Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням", - говорится в сообщении.
После выполнения боевых упражнений в Баренцевом море фрегат вернется в основной пункт базирования - Североморск.
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