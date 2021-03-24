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Зеленский своим указом запустил стратегию "деоккупации и реинтеграции" Крыма

18:24 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя". Об этом в среду сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ "определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма". Кроме того, стратегия определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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