Глава Госдепа США: Мы можем надеяться, что отношения с Россией будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми
18:45 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО считают Россию "вызовом своей безопасности", но подтвердили заинтересованность в диалоге с РФ по стратегической стабильности, включая обновление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел альянса, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря.
"Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса, но мы можем надеяться, что отношения с ней будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми", - отметил он. Блинкен подчеркнул, что одно из направлений, где у сторон "явно есть общие интересы, - это стратегическая стабильность", включая обновление ДСНВ.
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