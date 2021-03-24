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Адвокаты не смогли попасть на свидание с Навальным в колонии ИК-2

18:40 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация ИК-2 в Покрове в среду не допустила адвокатов для свидания с Алексеем Навальным, отбывающим наказание по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Михайлова.

"Мы с самого утра находимся у ворот колонии, но нас за весь рабочий день не только не допустили для свидания с нашим подзащитным, но и не зарегистрировали. Администрация объясняет это наплывом посетителей и занятостью всех кабинетов для свиданий, однако с самого утра, кроме нас, был только один посетитель, адвокат", - рассказала Михайлова.

По ее словам, в 17:00 прием посетителей был завершен. Адвокаты намерены добиваться свидания с Навальным в четверг.

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