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Блинкен дал позитивную оценку встречи по Афганистану в Москве

19:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская встреча по Афганистану с участием России, Китая, Пакистана и США стала очень продуктивной для стабилизации этой страны и продемонстрировала много общих позиций между странами- участницами. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел альянса, в которой он впервые принял участие в ранге госсекретаря.

"Мы видели очень продуктивную встречу в Москве в так называемом формате "3+1" с участием России, Китая, Пакистана и США. Ее итоговое заявление стало очень важным для снижения напряженности в Афганистане", - заявил он.

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