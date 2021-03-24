Экс-премьеру Украины предъявлено обвинение в госизмене
19:30 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом в среду сообщил офис генерального прокурора Украины в своем официальном Telegram-канале.
"Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора следователями ГБР сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) бывшему премьер-министру Украины в государственной измене", - говорится в сообщении. Уточняется, что это связано с тем, что он вел подготовку и согласование Харьковских соглашений.
Фамилия экс-главы украинского правительства не называется, однако указанные в сообщении офиса генпрокурора даты свидетельствуют о том, что в то время пост премьер- министра на Украине занимал Николай Азаров.
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