Нефть марки Brent приближается к 65 долл за баррель

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года на лондонской бирже ICE растет на 5,36%, до $64,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:28 мск.

К 19:32 мск цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $63,99 за баррель, что на 5,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В то же время нефть марки WTI растет на 5,33% - до $60,84 за баррель.