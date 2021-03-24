Нефть марки Brent приближается к 65 долл за баррель
19:50 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2021 года на лондонской бирже ICE растет на 5,36%, до $64,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:28 мск.
К 19:32 мск цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $63,99 за баррель, что на 5,26% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В то же время нефть марки WTI растет на 5,33% - до $60,84 за баррель.
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