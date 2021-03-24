Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19
21:15 24.03.2021 Источник: Интерфакс
Самочувствие президента РФ Владимира Путина, который примерно сутки назад сделал первую прививку от коронавируса, хорошее, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент чувствует себя хорошо", - сказал Песков на вопрос агентства, каково состояние главы государства через сутки после вакцинации и есть ли какие-то характерные симптомы.
Пресс-секретарь также подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту "в установленные сроки".
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