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Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19

21:15 24.03.2021 Источник: Интерфакс

Самочувствие президента РФ Владимира Путина, который примерно сутки назад сделал первую прививку от коронавируса, хорошее, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя хорошо", - сказал Песков на вопрос агентства, каково состояние главы государства через сутки после вакцинации и есть ли какие-то характерные симптомы.

Пресс-секретарь также подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту "в установленные сроки".

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