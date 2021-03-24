Зарубежные поставщики отказываются обслуживать поставленное российским корабелам оборудование

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) каждый месяц сталкивается с отказом зарубежных компаний обслуживать уже поставленное оборудование. Об этом в среду заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Общественное телевидение России" (ОТР).

"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас практически каждый месяц мы сталкиваемся с отказом иностранных компаний обслуживать уже поставленное оборудование или поставлять запчасти", - сказал он.