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НОВОСТИ

Зарубежные поставщики отказываются обслуживать поставленное российским корабелам оборудование

21:30 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) каждый месяц сталкивается с отказом зарубежных компаний обслуживать уже поставленное оборудование. Об этом в среду заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Общественное телевидение России" (ОТР).

"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас практически каждый месяц мы сталкиваемся с отказом иностранных компаний обслуживать уже поставленное оборудование или поставлять запчасти", - сказал он.

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