Зарубежные поставщики отказываются обслуживать поставленное российским корабелам оборудование
21:30 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) каждый месяц сталкивается с отказом зарубежных компаний обслуживать уже поставленное оборудование. Об этом в среду заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Общественное телевидение России" (ОТР).
"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас практически каждый месяц мы сталкиваемся с отказом иностранных компаний обслуживать уже поставленное оборудование или поставлять запчасти", - сказал он.
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