Папа Римский решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола. Об этом говорится в специальном послании понтифика, которое распространила в среду служба печати Ватикана.

Как уточняется, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, более нижестоящих чиновников и служащих на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуации в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений.