Германия призывает ЕК закупить "Спутник V" для всей Европы - СМИ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) произвести закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом в среду со ссылкой на представителя германской администрации сообщила газета "Политико".

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", - заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине. "Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - добавил он.