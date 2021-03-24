Германия призывает ЕК закупить "Спутник V" для всей Европы - СМИ
22:00 24.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) произвести закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом в среду со ссылкой на представителя германской администрации сообщила газета "Политико".
"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", - заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине. "Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - добавил он.
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