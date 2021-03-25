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НОВОСТИ

Роскомнадзор хочет регистрировать в соцсетях по паспорту - проект

09:00 25.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Такие требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных. По нему интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим ведомствам.

Эксперты видят риски утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных.  Коммерсантъ

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