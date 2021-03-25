Роскомнадзор хочет регистрировать в соцсетях по паспорту - проект
09:00 25.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
Эксперты видят риски утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных. Коммерсантъ
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