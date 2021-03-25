Шойгу отменил указ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны
09:05 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Глава Минобороны Сергей Шойгу отменил указ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны. Это часть общего процессы по засекречиванию информации и регресса в этой области, сказал «Эху» кандидат исторических наук Михаил Соколов.
Указ о рассекречивании архивов был принят в мае 2007 года. А неделю назад Госдума приняла законопроект о лишении свободы сроком до 5 лет за «унижение достоинства ветерана» в интернете.
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