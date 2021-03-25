Адвокат Навального сообщила о резком ухудшении его здоровья

09:20 Источник: Эхо Москвы

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила «Эху» о резком ухудшении здоровья политика. Она объяснила, что ранее оппозиционер жаловался на сильные боли в ноге и позвоночнике, а накануне адвокатов не пустили к нему в колонию.

По словам Ольги Михайловой, врач из тюремной больницы ограничил лечение двумя таблетками ибупрофена. Сегодня адвокаты намерены снова добиваться встречи с Навальным.

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