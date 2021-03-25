Канада ввела санкции против девяти высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Навального

09:32 Источник: Эхо Москвы

Канада ввела санкции против девяти граждан России из-за отравления политика Алексея Навального. Среди них директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.

Санкции вводятся против лиц, «принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в России», говорится на сайте канадского МИДа. В «черном списке» девять высокопоставленных чиновников. Помимо глав ФСБ и Генпрокуратуры в нем директор ФСИН Александр Калашников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замминистры обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в СибФО Сергей Меняйло, начальник управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин и директор «Росгвардии» Виктор Золотов. Список во многом пересекается со списком США, опубликованным американским Минфином в начале марта – санкции ввели из-за покушения на политика Алексея Навального летом прошлого года. Оппозиционер обвинил в отравлении сотрудников ФСБ, которые, как утверждается, действовали по указанию Кремля. В России дело по факту покушения заведено не было.

Москва уже заявила, что примет ответные меры. В Кремле подчеркивают, что политика ограничений не достигает цели. Эхо Москвы