Канада ввела санкции против девяти высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Навального
09:32 25.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Канада ввела санкции против девяти граждан России из-за отравления политика Алексея Навального. Среди них директор ФСБ Александр Бортников и генпрокурор Игорь Краснов.
Санкции вводятся против лиц, «принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в России», говорится на сайте канадского МИДа. В «черном списке» девять высокопоставленных чиновников. Помимо глав ФСБ и Генпрокуратуры в нем директор ФСИН Александр Калашников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, замминистры обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в СибФО Сергей Меняйло, начальник управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин и директор «Росгвардии» Виктор Золотов. Список во многом пересекается со списком США, опубликованным американским Минфином в начале марта – санкции ввели из-за покушения на политика Алексея Навального летом прошлого года. Оппозиционер обвинил в отравлении сотрудников ФСБ, которые, как утверждается, действовали по указанию Кремля. В России дело по факту покушения заведено не было.
Москва уже заявила, что примет ответные меры. В Кремле подчеркивают, что политика ограничений не достигает цели. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:20 25.03.2021
- Адвокат Навального сообщила о резком ухудшении его здоровья
- 09:05 25.03.2021
- Шойгу отменил указ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны
- 09:00 25.03.2021
- Роскомнадзор хочет регистрировать в соцсетях по паспорту - проект
- 22:00 24.03.2021
- Германия призывает ЕК закупить "Спутник V" для всей Европы - СМИ
- 21:50 24.03.2021
- Папа Римский решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола
- 21:30 24.03.2021
- Зарубежные поставщики отказываются обслуживать поставленное российским корабелам оборудование
- 21:15 24.03.2021
- Песков рассказал о самочувствии Путина после первой прививки от COVID-19
- 20:54 24.03.2021
- НАТО хотелось бы иметь механизмы контроля над ядерным оружием, в том числе китайским
- 19:50 24.03.2021
- Нефть марки Brent приближается к 65 долл за баррель
- 19:30 24.03.2021
- Экс-премьеру Украины предъявлено обвинение в госизмене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать