США резко нарастили поставки нефти из РФ - Bloomberg
10:00 25.03.2021 Источник: Газета.Ru
США значительно нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, наращивание данных показателей зафиксировано в последнее десятилетие: в течение длительного времени нефтяные поставки из России составляли менее 0,5% американского импорта.
В 2020 году доля российских нефтяных поставок в США выросла в объеме до рекордных 7%.
Агентство уточняет, что в среднем Россия поставляла 538 тыс. баррелей в сутки при том, что поставки Саудовской Аравии составляли 522 тыс. баррелей.
При этом Bloomberg узнало, что американская сторона наиболее часто осуществляла закупку мазута у России. Этот продукт в США применяется для поддержания работоспособности установок по производству бензина.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп предрек США зависимость от нефти России. Газета.Ru
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