КНДР провела пуски баллистических ракет - CNN
10:05 25.03.2021 Источник: Газета.Ru
Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в администрации США заявил, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет.
Источник отметил, что соответствующие данные имеются в распоряжении и изучаются представителями разведывательного сообщества США.
При этом, американская разведка пока не установила тип ракет, а также дальность их полета.
Ранее Япония заявила о возможном запуске баллистической ракеты КНДР. При этом японское правительство выразило мнение, что пуск являются «серьезной угрозой для мирового сообщества». Об аналогичных данных также после заявляли в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.
При подтверждении этого случая, он станет первым подобным пуском в 2021 году. Газета.Ru
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