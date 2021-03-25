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ЦБ планирует собирать у населения монеты с помощью специальных аппаратов

10:32 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России планирует провести эксперимент по сбору монет у населения для их возврата в оборот, говорится в материалах регулятора.

"В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монет через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться", - отмечает ЦБ.

Регулятор планирует стимулировать использование оборудования по приему монет для их возврата в оборот. Как отмечается в материалах, проблема возврата монет в платежный оборот обострилась в условиях пандемии коронавируса. "Если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%", - указывает ЦБ.

Оборудование по сбору монет у населения присутствует на рынке, но широкому распространению технологии препятствует низкая рентабельность его применения при высоких комиссиях для населения из-за низкой номинальной стоимости монеты.

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