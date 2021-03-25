Владимир Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости страны

11:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Греческой Республики Катерину Сакелларопулу и премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса с Днем независимости Греции, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительных телеграммах В.В. Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости", - говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность в том, что "проведение Года истории Россия-Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами", отмечается в телеграмме.