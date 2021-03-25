0
0
10
НОВОСТИ

Владимир Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости страны

11:00 25.03.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Греческой Республики Катерину Сакелларопулу и премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса с Днем независимости Греции, сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительных телеграммах В.В. Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Грецией, основывающимся на давних традициях дружбы, культурной и духовной близости", - говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность в том, что "проведение Года истории Россия-Греция, открытие которого приурочено к 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, будет способствовать укреплению взаимовыгодных связей между двумя странами", отмечается в телеграмме.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 25.03.2021
ЦБ планирует собирать у населения монеты с помощью специальных аппаратов
0
69
10:20 25.03.2021
Мишустин и принц Чарльз пообщались на приеме у президента Греции в Афинах
0
110
10:05 25.03.2021
КНДР провела пуски баллистических ракет - CNN
0
130
10:00 25.03.2021
США резко нарастили поставки нефти из РФ - Bloomberg
0
150
09:32 25.03.2021
Канада ввела санкции против девяти высокопоставленных российских чиновников из-за отравления Навального
0
186
09:20 25.03.2021
Адвокат Навального сообщила о резком ухудшении его здоровья
0
205
09:05 25.03.2021
Шойгу отменил указ о рассекречивании архивов Великой Отечественной войны
0
227
09:00 25.03.2021
Роскомнадзор хочет регистрировать в соцсетях по паспорту - проект
0
189
22:00 24.03.2021
Германия призывает ЕК закупить "Спутник V" для всей Европы - СМИ
0
678
21:50 24.03.2021
Папа Римский решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола
0
592

Возврат к списку