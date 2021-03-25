МЧС РФ стало в два раза чаще проверять торгово-развлекательные центры

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России увеличило периодичность проверок противопожарного состояния торгово- развлекательных центров. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

После пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года в России были пересмотрены подходы к проведению проверок, которые до трагедии были нерегулярными и могли не проводиться годами. Такие объекты как "Зимняя вишня" относились к категории значительного риска, что подразумевало проведение проверок один раз в четыре года, а действовавшие в тот период надзорные каникулы вообще освобождали от проверок, поскольку многие собственники и арендаторы торговых центров относились к малому бизнесу.

"В настоящее время периодичность проверок ТРЦ определяется, исходя из присвоенной категории риска. Одним из важных критериев при этом является количество людей, которые единовременно могут находиться в торгово- развлекательном центре. Так, ТРЦ с вместимостью более 5 тыс. человек относятся к категории высокого риска с периодичностью проведения проверок 1 раз в 2 года", - сообщили в МЧС. Торгово-развлекательные центры, способные вместить более 1 тыс. человек, отнесены к категории значительного риска, их проверяют один раз в три года. В МЧС отметили, что проверки могут стать реже, если объект будет находиться в нормальном противопожарном состоянии, а их собственники будут соблюдать все противопожарные требования. В таком случае категория риска может быть понижена.