Посол РФ в США Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в Вашингтон

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством.

"Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.