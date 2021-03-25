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Посол РФ в США Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в Вашингтон

13:00 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вопрос о сроках его возвращения в Вашингтон будет решаться руководством.

"Я не знаю, как руководители определят. Это не я решаю, я же не в отпуск приехал. Меня пригласили, чтобы провести анализ, поговорить о будущем", - сказал он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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