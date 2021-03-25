Чаще всего преступления в РФ совершают безработные мужчины в возрасте 30-49 лет - Генпрокуратура
13:32 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчины в возрасте 30-49 лет без постоянного источника дохода чаще всего совершают преступления в России. Это следует из данных, опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
На мужчин в возрасте 30-49 лет приходится более половины преступлений (53,6%). Свыше 47% преступников имеют начальное или основное общее образование. При этом более 64% совершивших в 2020 году преступления не имели постоянных источников дохода.
Социальный портрет женщины, совершившей преступление, примерно такой же: возраст 30-49 лет, отсутствие высшего образования и постоянного источника дохода.
Реже всего преступления совершают подростки, люди в возрасте старше 50 лет, а по социальному составу - работники органов государственной власти, предприниматели и студенты.
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