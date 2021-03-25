В школах Гонконга будут внедрять курсы "патриотического воспитания" - источник

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение курсов "патриотического воспитания" в школах специального административного района КНР станет следующим стратегическим шагом Пекина на гонконгском направлении вслед за принятием закона о национальной безопасности и реформированием избирательной системы. Об этом сообщил в четверг корр. ТАСС осведомленный источник.

"Департамент образования в феврале разослал всем школам циркуляры, в которых содержатся руководящие принципы, касающиеся внедрения образования, связанного с вопросами нацбезопасности", - отметил собеседник.

Цель нововведения, по его словам, заключается в том, чтобы позволить учащимся получить всестороннее представление о Китае, привить юным гонконгцам чувство национальной идентичности и единства с жителями КНР, научить их уважать и соблюдать закон, в том числе о нацбезопасности, понять конституционные права и обязанностями. "По замыслу Пекина, это позволит вырастить из детей в бывшем британском анклаве хороших граждан, патриотов", - подчеркнул источник.

Он напомнил, что в 2019 году зачинщики массовых антиправительственных протестов в Гонконге активно манипулировали школьниками и студентами, незаконно вовлекая их в протестные акции, пытались радикализировать и настраивать против Китая.