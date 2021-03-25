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Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков

14:12 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые осуществила КНДР.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал он журналистам в четверг.

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