Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков
14:12 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые осуществила КНДР.
"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал он журналистам в четверг.
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