Запуск ракет КНДР не представляет угрозы для России - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы для безопасности России от ракетных пусков, которые осуществила КНДР.

"Нет, эти испытания угрозы для России не представляют", - сказал он журналистам в четверг.