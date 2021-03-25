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Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков

14:32 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не согласен с мнением о том, что курс рубля якобы "лихорадит" на фоне ожидания новых антироссийских санкций США. Такую позицию обозначил в общении с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, автор которого говорил, что "лихорадит рынок рубля и российского долга".

"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит, - сказал на это представитель Кремля. - Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного - может быть, но ничего не лихорадит".

Песков добавил, что Кремлю ничего не известно о сроках введения и масштабах возможных санкций США. "Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - сказал он.

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