Курс рубля не "лихорадит", можно говорить лишь о волатильности - Песков
14:32 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не согласен с мнением о том, что курс рубля якобы "лихорадит" на фоне ожидания новых антироссийских санкций США. Такую позицию обозначил в общении с журналистами в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, автор которого говорил, что "лихорадит рынок рубля и российского долга".
"Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит, - сказал на это представитель Кремля. - Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного - может быть, но ничего не лихорадит".
Песков добавил, что Кремлю ничего не известно о сроках введения и масштабах возможных санкций США. "Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - сказал он.
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