ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях на церемонии награждения российских спортсменов использовался фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского.

"Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением, - сказал Поздняков. - Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции".